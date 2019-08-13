Национальный банк подал иск против бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, в котором требует взыскать с олигарха 4,26 миллиарда гривен по кредиту рефинансирования, выданного Приватбанку на поруки Коломойского.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Северного апелляционного суда.

Первоначальный иск в этом деле – иск Коломойского против НБУ: экс-совладелец Приватбанка просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования.

Олигарх аргументировал свою позицию тем, что заключенный договор поручительства является недействительным, поскольку его заключили 2на основании противоправных постановлений НБУ».

Согласно судебным материалам, по утверждению Коломойского, уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ. А недействительность договора поручительства №19-1/П от 27.05.2016 истец обосновывает тем, что такие требования являются производными от требований о признании недействительным кредитного договора.

Напомним, 5 июля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО «Приватофис» и снял арест с 415 объектов недвижимости компании Игоря Коломойского (земельные участки, нежилые, офисные помещения в различных регионах Украины), на которые в 2017 году был наложен определением этого же суда по ходатайству Генпрокуратуры в рамках расследования выдачи Приватбанком кредитов для связанных лиц на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.