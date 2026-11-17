Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустрітися цього тижня з українськими та європейськими посадовцями, щоб обговорити питання гарантій безпеки та плану післявоєнного економічного відновлення України.

Зустріч у Берліні, що відбудеться у четвер, пройде через тиждень після того, як Віткофф і Кушнер закликали Росію запропонувати післявоєнну систему безпеки для Європи – паралельну ініціативу, яка, як вони сподіваються, допоможе покласти край війні, повідомляє Axios.

Того ж дня Трамп зустрінеться в Китаї з Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У понеділок Трамп заявив, що планує обговорити війну в Україні.

Мета зустрічі в Берліні - розробити гарантії безпеки, щоб запобігти майбутнім російським атакам на Україну, а також плани відновлення її економіки.

Представники Трампа підтримують постійний контакт з українськими та європейськими посадовцями, одночасно ведуть переговори з Росією.

Американський чиновник охарактеризував зустріч у Берліні та візит Трампа до Китаю як скоординовані дипломатичні зусилля.

Державний секретар США Марко Рубіо, американський міністр фінансів Скотт Бессент та керівник апарату Білого дому Стівен Міллер - які супроводжують Трампа у поїздці до Китаю - були проінформовані про переговори щодо України.