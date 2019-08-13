также в разделеПолитика
Президент назначил Богдана на новую должность 27
«Позиция оказалась не ко двору»: Безсмертный прокомментировал свое увольнение 53
Безсмертный узнал о своем увольнении из СМИ 17
Суд разрешил допросить Порошенко на полиграфе 23
СМИ: Зеленский передал свои доли в бизнесе партнерам 44
НАПК предоставило госфинансирование 11 партиям 72
Зеленский исключил Безсмертного из минских переговоров 174
Путин едет к Макрону обсуждать «нормандский формат» и Украину 97
Зеленский упростил получение гражданства для некоторых граждан РФ 84
Чубаров: Не думайте, даже гипотетически, обсуждать поставки воды в Крым 224
В США отреагировали на приезд Путина в Крым 144
Вакаров: Если Зеленский будет воевать с Медведчуком, у него нет шансов договориться с Россией 71
Труба ответил на упреки Порошенко в рейдерстве 57
«Оппозиционная платформа - За жизнь» вступит в союз с теми политическими силами, которые готовы прекратить кровопролитие 25
Порошенко заявляет о попытке рейдерского захвата «Прямого» 50
Президент поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях 80
«Не доверяю ГБР»: Порошенко хочет пройти полиграф в эфире «Прямого» 26
Москаль: Виктор Медведчук – единственный, кто может задать новый формат переговоров и получить результат 526

Офис президента Владимира Зеленского объяснил увольнение Романа Безсмертного с должности в Трехсторонней контактной группе тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий ОП.

«Президент делегировал организацию отстаивание позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске», – подчеркнули в ОП.

В ОП не ответили на вопрос, связано ли решение об увольнении Безсмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран «нормандского формата» - Украина, России, Германии и Франции.

У Зеленского называют Минский переговорный процесс единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса. В частности о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
978 грн.
134
Теги