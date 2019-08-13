Офис президента Владимира Зеленского объяснил увольнение Романа Безсмертного с должности в Трехсторонней контактной группе тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий ОП.

«Президент делегировал организацию отстаивание позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске», – подчеркнули в ОП.

В ОП не ответили на вопрос, связано ли решение об увольнении Безсмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран «нормандского формата» - Украина, России, Германии и Франции.

У Зеленского называют Минский переговорный процесс единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса. В частности о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.