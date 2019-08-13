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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что «приняла меры» в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщила пресc-служба СММ ОБСЕ.

«Относительно заявлений в одном из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры», - говорится в ответе.

Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.

Радио Свобода спрашивало, какими будут дальнейшие действия СММ ОБСЕ в отношении этого члена миссии и нарушают ли его действия правила организации.

9 августа телеканал «1+1» обнародовал материал о члене Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, гражданине России Николае Алексееве. Журналисты установили, что Алексеев высказывал в соцсетях антиукраинские, агрессивные взгляды, призвал к насилию, поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.

Радио Свобода также ожидает ответ СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.
ForUm

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