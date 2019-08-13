Новое управление Генеральной прокуратуры, которое приказал создать генпрокурор Юрий Луценко, позволит ему назначить на руководящие должности «своих» людей и разрушит механизм расследования дел Майдана. Об этом заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Громадське.

«Это разрушает существующий отлаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, а и к уничтожению расследований. Это все постепенные шаги для этого. Сначала Луценко ликвидировал департамент, разделив следователей и прокуроров. Теперь выведет из руководства (руководителя группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ, - ред.) Алексея Донского и меня или кого-то из наших прокуроров и следователей не назначит. А потом можно влиять на эти расследования как угодно. Кроме того, двигаться те производства не будут», - сказал он.

В ГПУ слова Горбатюка отрицают.

«Сергей Горбатюк сливает документы. Где результаты работы? Для генерального прокурора Украины Юрия Луценко завершения расследования по делам Майдана является срочным. Луценко добился приговора Януковичу. Почему Горбатюк не начал процедуру заочного осуждения Кусюка? (Сергей Кусюк – экс-беркутовец, сбежавший в Россию, руководил штурмом Майдана в декабре 2013 года, - ред.)», - прокомментировала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, в июне этого года ГПУ уже инициировала создание управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам специальной категории. То есть управление прокуроров, которые осуществляли процессуальное руководство над расследованием дел Майдана и представляли государственное обвинение в суде. Об этом шла речь в соответствующем приказе №28. Тогда объединение адвокатов по делам Майдана «Адвокатская совещательная группа» назвала это решение генпрокурора Луценко «первым шагом для доведения до логического завершения и приговоров расследований по делам Майдана». Но через пять дней этот приказ отменили.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одну большую «Дело Майдана», которая насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

3 февраля 2019 генеральный прокурор заявил, что ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

8 августа Луценко подписал приказ №39 о ликвидации в структуре и штатном расписании управления специальных расследований ГПУ отдела криминалистического сопровождения предварительного расследования иинформационно-аналитической работы.

Вместо ликвидированного отдела будет создано Управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.