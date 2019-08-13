Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение, расположенное на ее территории, на что имела полное право, заявил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

«Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которая находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», - подчеркнул он в Facebook.

Кориневич в очередной раз подчеркнул, что по всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами.

«Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровской воде не имеют какого-либо правовой или международно-правовой основы», - пояснил он.

«Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина», - подчеркнул представитель президента.

Как сообщал ForUm, оккупационные власти Крыма намерены просить президента РФ Владимира Путина начать переговоры с Украиной по поводу запуска на полуостров воды из реки Днепр, которая берет свой исток в России.