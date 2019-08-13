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Суд дал разрешение на допрос пятого президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований с применением полиграфа, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Было постановление суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только с его согласия», – отметили в ГБР.

Напомним, Порошенко 12 августа провел больше двух часов в здании ГБР. Его допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

После этого председатель бюро Труба не исключил, что следующий допрос экс-президента будет проведен с применением полиграфа.

В то же время Порошенко заявил, что не доверяет ГБР и его руководству, и выразил готовность пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала «Прямой».
 
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