В июле 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,1% (9,0% - в июне). В месячном измерении цены снизились на 0,6%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, ссылаясь на данные Госстата.

«Фактический показатель инфляции был выше прогноза, опубликованного в «инфляционном отчете» (июль 2019). Отклонение обусловлено высшими, чем ожидалось, темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания. В то же время базовая инфляция отвечала прогнозу Национального банка», - говорится в сообщении.

Базовая инфляция в годовом измерении в июле составила 7,4%, не изменившись по сравнению с предыдущими месяцами.

«Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, сдерживавшим фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса. Дальнейшее укрепление гривни способствовало сохранению низких темпов роста цен на непродовольственные товары (2,0% г/г). Низкими темпами дорожали бытовая техника, транспортные средства, товары личного ухода. Цены на одежду и обувь почти не изменились за год. Дешевле, чем год назад, оставались отдельные виды оборудования и техники», - говорится в сообщении.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также остались неизменными (8,9% г/г).

Рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 10,3% г/г). Из-за неблагоприятных погодных условий стремительнее дорожали огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны. Также и в дальнейшем снижались темпы падения цен на яблоки. Высокий внешний спрос и сокращение поголовья скота обусловили ускорение роста цен на все виды сырого мяса и молоко. Замедлилось удешевление яиц. Кроме того, ожидание худшего урожая сахарной свеклы в Украине и повышение мировых цен обусловили подорожание сахара.

Зато благодаря поступлению нового урожая ожидаемо замедлился рост цен на овощи борщового набора. Так снизились темпы роста цен на лук и свеклу, а цены на морковь оказались даже ниже, чем год назад.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 15,5% г/г). Стоимость природного газа для населения уменьшилась, учитывая его удешевление на мировых рынках и изменения в методологии расчета тарифов для домохозяйств. Также замедлился рост стоимости табачных изделий и алкогольных напитков, услуг автодорожного транспорта, водоснабжения и канализации. Зато несколько ускорилось удорожание железнодорожных перевозок, прежде всего пригородных.

Цены на топливо были меньше прошлогодних (на 0,4%). Это произошло прежде всего в результате удешевления нефти на мировых рынках и благоприятной ситуации на валютном рынке Украины.

Фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что общая инфляция превысила траекторию прогноза Национального банка прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий. В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции в целом соответствует ожиданиям НБУ.