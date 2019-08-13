Президент Владимир Зеленский подписал указ № 594 по вопросу упрощения получения гражданства Украины отдельными категориями лиц.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, документом освобождаются от необходимости представления обязательства прекратить иностранное гражданство лица, которые являются гражданами Российской Федерации и подвергаются преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности и подают ходатайство о приобретении гражданства Украины.

От такой же необходимости этим указом освобождаются лица, проходящие службу в Вооруженных силах Украины и которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес (принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях) и обращаются по приобретению гражданства Украины.

Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины указанными категориями лиц, а также законопроект о порядке предоставления убежища.

Кроме того, правительству предоставляется поручение о проведении с участием Службы безопасности Украины проверки соблюдения Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины требований законодательства в сфере гражданства при принятии решений об оформлении приобретения гражданства Украины.