В Україні розширили географію роботи поліцейських автомобілів-фантомів, які автоматично фіксують порушення швидкісного режиму. З 16 листопада 2026 року такі екіпажі почали повноцінне патрулювання на дорогах Львівської та Одеської областей.

Відтепер водіям у цих регіонах доведеться уважніше стежити за швидкістю, адже порушення можуть зафіксувати навіть автомобілі, які зовні нічим не відрізняються від звичайного цивільного транспорту.

«Фантоми» зовні не мають розпізнавальних знаків і можуть непомітно рухатися разом з іншими автомобілями. Водночас усередині вони обладнані спеціальними комплексами, які вимірюють швидкість транспортних засобів та автоматично фіксують порушення.

Система здатна працювати як під час руху патрульної машини, так і тоді, коли вона стоїть на узбіччі. При цьому обладнання контролює автомобілі в обох напрямках — попутному та зустрічному. Тобто водієві не обов'язково бачити поліцейський автомобіль, щоб його порушення зафіксували.

Про розширення географії патрулювання повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. За його словами, насамперед «фантоми» працюватимуть на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг Львівщини та Одещини.

Основне завдання спеціальних автомобілів — виявлення водіїв, які перевищують встановлені обмеження швидкості. Інформація про порушення реєструється автоматично, без необхідності зупиняти транспортний засіб.

Однак можливості екіпажів не обмежуються контролем швидкісного режиму. За словами Білошицького, поліцейські також реагуватимуть на інші небезпечні порушення правил дорожнього руху.

Зокрема, йдеться про:

- проїзд на заборонний сигнал світлофора;

- перетин подвійної суцільної лінії розмітки;

- виїзд на смугу зустрічного руху.

У таких випадках поліцейські можуть зупинити автомобіль і притягнути водія до адміністративної відповідальності.

В Україні такі автомобілі почали використовувати ще наприкінці 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення їхню роботу призупинили, а згодом проєкт поступово відновили. Зокрема, 31 серпня 2026 року три автомобілі-фантоми повернулися на дороги Києва та Київської області.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, за трохи більше ніж два місяці роботи ці автомобілі зафіксували близько 112 тисяч порушень швидкісного режиму.

Розширення географії патрулювання на Львівську та Одеську області є наступним етапом поширення системи автоматичного контролю на українських дорогах. Відтепер водіям Львівщини та Одещини варто враховувати, що перевищення швидкості можуть зафіксувати не лише стаціонарні камери чи звичайні патрульні екіпажі, а й автомобілі без будь-яких зовнішніх ознак поліцейського транспорту.

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