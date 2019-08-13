Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе» (с изменением, внесенным Указом от 9 июля 2019 № 504) освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», - говорится в документе.

Напомним, 9 июля Романа Безсмертного вернули в состав Трехсторонней контактной группы в Минске. Он уже был участником переговорного процесса с 2015 по 2016 год.