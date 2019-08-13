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На случай прекращения Российской Федерацией транзита газа в Европу у Украины есть план «Б», заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

«Было бы абсолютно безответственно не иметь плана «Б», - сказал он в интервью ВВС News Украина.

В то же время он напомнил, что 1 января истекает срок транзитного контракта с Россией и после формирования нового правительства и назначения нового министра энергетики переговоры по решению этого вопроса продолжатся.

Данилюк подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности является приоритетным для руководства государства.

«Первый СНБО, который созвал Президент, касался именно вопросов энергетической безопасности. И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности», - напомнил он.

Отвечая на вопрос, выживет ли Украина без транзита российского газа, Данилюк ответил: «Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны».

По его словам, транзит газа важен для страны как в контексте получения средств за него, так и развития ГТС и возможности привлечения инвестиций.

Срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
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