Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов последних внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе, сообщает пресс-служба НАПК.

Право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Украинская стратегия Гройсмана», «Партия Шария», «Всеукраинское объединение «Свобода».

Как отметила координатор направления предотвращения политической коррупции в Национальном агентстве, член НАПК Наталья Корчак, все 11 политических партий выполнили условия для получения средств из государственного бюджета, в частности обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины.

Политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем ​​открытия первого заседания Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.