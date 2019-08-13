Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов последних внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе, сообщает пресс-служба НАПК.
Право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Украинская стратегия Гройсмана», «Партия Шария», «Всеукраинское объединение «Свобода».
Как отметила координатор направления предотвращения политической коррупции в Национальном агентстве, член НАПК Наталья Корчак, все 11 политических партий выполнили условия для получения средств из государственного бюджета, в частности обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины.
Политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.
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