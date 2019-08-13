Роман Безсмертный заявляет, что увольнение из переговорной группы в Минске связано с его публичной позицией, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в «нормандском формате».
Об этом Безсмертный заявил в прямом эфире 24 канала.
Также, по словам политика, повлияла его позиция относительно тактики действий на линии разграничения или в переговорной группе в Минске. «Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать», – сказал Безсмертный.
«Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, к тому же резко и последовательно, – заявил он.
Он также добавил, что не может понять позицию, когда сильная Украина показывает свою боязнь относительно неорганизованной России, и то, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел.
«Очевидно, что такая позиция не «ко двору». Тем более, это право президента. Единственное, сейчас жаль, что я потратил 2 месяца и за это время подготовил указ, который должен нормировать работу делегации. Также подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне», – добавил Безсмертный.
Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Офис президента объяснил увольнение Безсмертного тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.
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