В ніч на Сили оборони задіяли безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину Кримського мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину.

"Вдячний Службі безпеки України, усім підрозділам Сил оборони України, які були задіяні, міністру оборони України, головнокомандувачу ЗСУ та ГШ ЗСУ і усім виробникам нашої зброї за безпрецедентну операцію у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі. Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим. Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун". Сьогодні – вже на ключовому етапі – взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою "Фламінго" наші воїни здійснили кероване ураження – і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд", - сказав президент Володимир Зеленський

Зеленський нагадав, що Україна неодноразово пропонувала Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови. Росія щодня завдає ударів по українській інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області.

"Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей", – додав президент.

Фото: скріншот.