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Президент Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию и обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и вопросы мировой повестки, в том числе Украину и перспективы работы в «нормандском формате». Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Он отметил особенность в отношениях глав двух государств: «у них очень откровенный диалог, который при необходимости может расширяться на любые вопросы, на любые темы».

Ранее нормандский формат Путин обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым они неделю назад говорили по телефону. По словам Пескова, в Кремле позитивно оценили звонок украинского лидера в Москву, «Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».  

Нормандский формат урегулирования конфликта на Донбассе предполагает участие Украины, России, Франции и Германии. Ранее Зеленский предлагал подключить к нему США и Великобританию.
ForUm

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