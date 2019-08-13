Оккупационные власти Крыма намерены просить президента РФ Владимира Путина начать переговоры с Украиной по поводу запуска на полуостров воды из реки Днепр, которая берет свой исток в России. Такую идею озвучил «заместитель председателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ» Георгий Мурадов на заседании «совета по улучшению инвестиционного климата в республике», сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода идет с территории РФ», - завил Мурадов.

По его словам, вода из Днепра позволит решить многие вопросы в северной части оккупированного Россией полуострова.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды в АРК прекратили.

Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупацинные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Зеленский не намерен возобновлять подачу воды и электричества в Крым.