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Президент Украины Владимир Зеленский передал все свои доли в компаниях своим соратникам и партнерам, сообщает LIGA.net, со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

По данным издания, что все изменения в структуре собственности оформлены весной 2019 года. Так давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях.

Старшему брату Сергея Шефира, шеф-редактору и автору «Студии Квартал-95» Борису Шефиру перешли доли еще в двух компаниях. К настоящему моменту Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации «Молодежный центр «Лига смеха». Речь идет о 10 компаниях, в которых у Зеленского была доля: Производство кино- и видео фильмов, ТВ-программ «Квартал 95». Находится во владении кипрской компании Green Family. Нынешние собственники – Сергей и Борис Шефиры и Тимур Миндич.

Кроме того, сообщается, что производство шоу-проектов и развлекательных программ «Квартал-95» (в настоящий момент единоличным владельцем является Сергей Шефир). «Студия Квартал 95», организация строительства. Долю Зеленского в ней получил Сергей Шефир. Кроме него и Бориса Шефира в числе ее совладельцев – бизнесмены Юрий Маховский и Андрей Харламов.

Развлекательный телеканал «Квартал ТВ», входящий в медиахолдинг 1+1 Media. Пакет Зеленского перешел Сергею Шефиру, теперь у него 25%.

Производство мультфильмов Animation Studio. Пакет Зеленского в компании разделили Борис и Сергей Шефир - на двоих у них теперь 45%. Организация концертов и гастрольных туров «Квартал-Концерт». Доля Зеленского перешла Сергею Шефиру. Кинокомпания «Киноквартал». Перешла в полное владение Сергея Шефира. 

Ресторан «Фиш-Хаус». Сергей Шефир также получил долю нынешнего президента.  Кинокомпания «Гауди Студио», выпуск телешоу. Сейчас ее совладельцами выступают Сергей Шефир, Борис Шефир, Евгений Ярмилко, Алан Бадоев и Андрей Яковлев.  Звуко-видео записывающая компания «Инвест Анима». Доля Зеленского в этом бизнесе перешла к Сергею Шефиру. Среди прочих бенефициаров – Борис Шефир и Андрей Яковлев. 50% у компании по управлению активами Актив-Инвест.
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