Американська розвідка отримала нові дані про підготовку Іраном можливих нападів на високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа. За даними спецслужб, Тегеран розглядає сценарії атак із використанням радіоактивних матеріалів і хімічної зброї. Водночас остаточного рішення про здійснення таких операцій поки не ухвалено, повідомляє CNN із посиланням на сімох американських посадовців.

За інформацією джерел телеканалу, іранська сторона вже визначила потенційні місця для можливих нападів, а також осіб, які можуть стати їхніми цілями. У зв'язку з цим протягом останнього тижня в американських відомствах відбулося кілька нарад, присвячених посиленню заходів безпеки. Одне з джерел CNN зазначило, що поки залишається незрозумілим, чи має Іран достатньо людей і можливостей для реалізації таких планів.

У Білому домі заявили, що уважно стежать за ситуацією. Речниця адміністрації президента США Лорен Біс наголосила, що наразі немає підтвердженої безпосередньої загрози для Сполучених Штатів.

Окрему увагу американських спецслужб привернули перехоплені повідомлення, у яких представники Ірану стверджували, що вже мають матеріали для виготовлення вибухового пристрою на території США. Однак достовірність цієї інформації викликає сумніви серед американських посадовців.

Йдеться про так звану «брудну бомбу» — вибуховий пристрій, який поєднує звичайну вибухівку з радіоактивними матеріалами. На відміну від ядерної зброї, він не спричиняє ядерного вибуху, а розсіює радіоактивні речовини навколо місця детонації.

Основну небезпеку такого пристрою становить сам вибух, а також можливе радіоактивне забруднення території. Воно може зробити окремі райони небезпечними для перебування людей і потребуватиме спеціальних заходів очищення.

Крім можливих атак на американській території, розвідка перевіряє інформацію про потенційне застосування Іраном хімічної зброї проти військовослужбовців США на Близькому Сході. Через ці побоювання американські служби готують додаткові заходи захисту для своїх співробітників і військових, які перебувають у регіоні.

Представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй відкинуло звинувачення щодо можливого використання хімічної зброї. Водночас повідомлення про підготовку атак із застосуванням «брудної бомби» іранська сторона безпосередньо не прокоментувала.

Таким чином, американські спецслужби продовжують оцінювати можливі загрози з боку Тегерана. Водночас наразі немає підтвердження, що Іран ухвалив остаточне рішення про здійснення нападів або що підготовка таких атак перейшла в практичну фазу.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран здатний виробляти близько 50 балістичних ракет на місяць.