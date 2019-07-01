Около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС – получили ранения.

Позже раненый военный медик от полученных травм скончался.

Погибли водитель санитарного автомобиля «Хаммер» HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена «За Мужество» сержант Ирина Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел боевиками санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины у Водяного попыткой сорвать переговорный процесс по прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

30 июня во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под вражеский огонь.

Министр иностранных дел Павел Климкин объявил о намерении уйти в отпуск.

Получено уведомление о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Расследование дела 24 украинских моряков, задержанных после керченского инцидента в ноябре 2018 года, фактически завершено, считает координатор команды защиты адвокат Николай Полозов.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины восстановил Зураба Аласанию в должности председателя правления НОТУ.

Адвокат Клюева Юрий Сухов заявил, что в Кассационном административном суде при ВС отстояно право на участие в избирательном процессе Андрея Клюева.

Позже Верховный суд уточнил, что только обязал Центральную избирательную повторно рассмотреть документы Клюева.

Разведение войск в Станице Луганской состоялось благодаря разблокированию минского процесса, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Военнослужащие потушили масштабный пожар под Мариуполем, вспыхнувший в воскресенье.

Действие формулы «Роттердам+» прекращено с 1 июля 2019 года в связи с переходом на новый рынок электроэнергии.

1 июля во время пожара в частном жилом доме в с. Черная Окнянского района Одесской области погибли четверо детей.

Отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь Гриб опубликовал обращение сына к украинской власти, которое тот написал в российском СИЗО.