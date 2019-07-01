Кассационный административный суд при Верховном суде разрешил бывшему депутату от Партии регионов, экс-главе Администрации президента Януковича Андрею Клюеву принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщил адвокат Клюева Юрий Сухов.

«Кому-то понравится, а кому-то нет, но Адвокатское объединение «Сухов, Кочан энд барристерс» отстояло в Кассационном административном суде при Верховном Суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе», - написал он в Facebook.



По словам Сухова, решение Верховного Суда является окончательным и оно указывает, что законно, а что нет.

«Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева, постоянно проживающего на территории Украины в Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года», - добавил адвокат.

Напомним, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

Представитель «Либеральной партии» в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория.