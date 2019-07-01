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Военнослужащие потушили масштабный пожар под Мариуполем, вспыхнувший в воскресенье.  

Об этом вечером 30 июня сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сильное пламя и едкий дым от пожара, вспыхнувшего в воскресенье, подбирались к позициям наших защитников. Большую опасность вызвало то, что начали детонировать невзорвавшиеся снаряды, оставшиеся с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ», - говорится в сообщении.

«Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветками, лопатами. Неизвестно от чего загорелось. Возможно, умышленный поджог. Масштабы большие: сухо и еще ветер сильный. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов», - рассказывает военнослужащий с позывным «Сержант».

«Произошло возгорание сухой травы, в результате большая площадь вблизи сел Широкино и Бердянское была охвачена пожаром. Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, угрожавший их домам и посевам. Пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского», - сообщил руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

Что касается причин пожара, то он не исключил вариант диверсии.
ForUm

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