Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины восстановил Зураба Аласанию в должности председателя правления НОТУ, сообщает пресс-служба телекомпании.
«С сегодняшнего дня, с 1 июля, Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что 27 июня Наблюдательный совет отменил свое решение о прекращении контракта с Аласанией.
Как ранее сообщал ForUm, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией.
19 июня Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласанией.
25 июня Аласания уволился с должности председателя правления НОТУ.
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