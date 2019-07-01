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Вчера, 30 июня, во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под вражеский огонь, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что правоохранители, которые находятся в зоне проведения ООС, ежедневно осуществляют патрулирование населенных пунктов, находящихся на линии разграничения. Главная задача - вовремя оказать помощь нуждающимся гражданам.

Вчера, 30 июня, под обстрел боевиков попал наряд полиции. В результате двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, поврежден служебный автомобиль. Сейчас они находятся в военном госпитале в г. Часов Яр.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 1 июля около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС – получили ранения. 

 

 
ForUm

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