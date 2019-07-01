Парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое решение приняли единогласно во время заседания комитета в понедельник утром, передает 112 Украина.

Члены комитета рекомендовали приостановить участие постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы в работе Ассамблеи до решения Венецианской комиссии и выполнения Россией ряда условий относительно заложников, украинских военных моряков и крымских татар.

Условия назвал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Мы предлагаем в данном случае, и это подавляющее большинство украинской делегации согласна на это, приостановить работу украинской делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения главных, самых принципиальных моментов, которые содержались во всех резолюциях, которые были приняты Парламентской ассамблеей Совета Европы за последние пять лет, в частности, это, самое главное, освобождение всех украинских моряков», - сказал он.

По его словам, еще одно условие возобновления работы украинской делегации - освобождение украинцев-политзаключенных Кремля, которых держат в России, на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Кроме того, комитет рекомендовал отозвать приглашение на досрочные парламентские в Украине для делегации ПАСЕ (чтобы представители РФ не были наблюдателями на выборах в Украине).

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.