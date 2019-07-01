Верховный суд уточнил, что только обязал Центральную избирательную повторно рассмотреть документы о регистрации кандидатом в народные депутаты бывшего депутата от Партии регионов и экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева, сообщает пресс-служба суда.

«Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации», - говорится в сообщении.

В суде напомнили, ЦИК отказала Клюеву в регистрации кандидатом в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

«Представитель ЦИК в судебном заседании пояснил, что при принятии спорного постановления были приняты во внимание только сведения, изложенные в письме Генеральной прокуратуры, в котором, по мнению ответчика, содержится определенная информация по уголовным производствам, которые зарегистрированы в отношении Клюева А.П., а также указано, что истец последний раз пересекал границу Украины 1 января 2015 и вернулся на территорию Украины 11 января 2015, других сведений в ГПУ относительно пребывания лица за границей за период 2014-2019 годы нет», – говорится в сообщении.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил полностью: постановление ЦИК было отменено и обязано зарегистрировать Клюева кандидатом в народные депутаты.

Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать лицо кандидатом в народные депутаты.

Суд отметил, что проживанием лица в Украине на протяжении последних пяти лет считается пребывание гражданина на ее территории в пределах государственной границы Украины большинство дней каждого из пяти годовых периодов, поэтому выводы ЦИК о несоответствии кандидата в народные депутаты Клюева требованиям ст. 9 Закона № 4061-VI «О выборах народных депутатов Украины» сделаны без исследования данных Государственной пограничной службы Украины по этому вопросу.

Кроме этого, отметил в суде, материалы дела не содержат доказательств в подтверждение осуществленных ЦИК мер по выяснению обстоятельств жительства в течение последних пяти лет на территории Украины другим способом, как обращение к Государственной пограничной службы, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел Украины.

Суд считает, что поскольку ЦИК не осуществила исчерпывающих действий для выяснения обстоятельств соответствия лица установленному цензу оседлости, то надлежащим способом защиты нарушенных прав истца является обязательство ЦИК повторно рассмотреть документы, представленные Либеральной партией Украины.

Напомним, 1 июля адвокат Клюева Юрий Сухов заявил, что в Кассационном административном суде при ВС отстояно право на участие в избирательном процессе Андрея Клюева.

23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

Представитель «Либеральной партии» в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория.