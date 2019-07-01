Названы имена военнослужащих, которые погибших в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля возле Водяного, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Командование Объединенных сил с грустью сообщает, что сегодня, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил, спасая жизнь раненого собрата, погибли в результате вражеского обстрела военнослужащие Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля «Хаммер» HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена «За Мужество» сержант Ирина Шевченко», – говорится в сообщении.

«Командование и личный состав Объединенных сил, сослуживцы выражают искренние соболезнования родным и близким погибших Героев. Герои не умирают», – подчеркнули в штабе.

Напомним, 1 июля около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС – получили ранения.

Позже раненый военный медик от полученных травм скончался.