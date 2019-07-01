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Действие формулы «Роттердам+» прекращено с 1 июля 2019 года в связи с переходом на новый рынок электроэнергии.

В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упразднила формулу ценообразования на электричество «Роттердам+».

Проект постановления обнародован на официальном сайте НКРЭКУ, пишет Экономическая правда.

Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики.

В перечне документов, которые отменили, постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии», более известное под названием «Роттердам+».

Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле «Роттердам+». 

Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке. 

После оккупации Донбасса большинство шахт с антрацитовым углем, на котором работает большое количество ТЭС, оказалось на неподконтрольной территории.

Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должна устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточное количество угля к зиме.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину".

Формула «Роттердам+» применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, которые сжигают газовую группу угля.

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго», стали продавать электроэнергию дороже.
ForUm

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