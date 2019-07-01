Отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь Гриб опубликовал обращение сына к украинской власти, которое тот написал в российском СИЗО.

«Я, Павел Гриб, украинский патриот, осужден за содействие террористической деятельности на шесть лет лишения свободы, вместе со всеми политическими пленными, от имени всех украинских военных, политзаключенных путинского режима, обращаюсь к украинской власти, президенту Украины, депутатам Верховной Рады, правительству Украины - решите наконец нашу судьбу!» - написал он.

Парень отметил, что со времени первого и пока единственного обмена заключенными со страной-агрессором, когда были освобождены из плена 3-е человек, прошло уже немало времени. «Количество политзаключенных, к сожалению, только увеличивается», - пишет он.

«Я призываю и обращаюсь к общественности, деятелям культуры, военным, националистам, волонтерам и капелланам, землячествам каждого края, всем неравнодушным к нашей судьбе украинцам - не оставайтесь в стороне и не забывайте заключенных! Скажите свое слово о нас - дома, на работе, в социальных сетях, в СМИ. Надо донести правду о преследовании патриотов Украины спецслужбами Московии!» - призвал Гриб.

Он подчеркнул, что «так дальше продолжаться не может» и напомнил о необходимости начать переговоры о новом обмене.

«Какое бы разочарование в Украине не было, какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, ее обязанность - освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого государственную границу с Россией и Белоруссией и разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами. Этого мы требуем. Любая власть должна нас слышать. Любая другая политика в этом направлении, является государственной изменой. Мы ждем официальной реакции и главное - действий власти. Время пошло. Пообещали – работайте» - подытожил он.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб не признал вину и отказался свидетельствовать в суде.

22 марта его приговорили к 6 годам заключения.