Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающаяся освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

«Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Климкина, о результатах которого проинформировать», - говорится в письме главы государства.

Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, Президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно Положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать Главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ относительно моряков.

Он также подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства.

«Крым – это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину», - заявил Богдан.

Он также сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.

«Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по изменению кадров и назначения тех, которым доверяет Президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству», - подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил возмущениепо поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Министр считает ноту России об уголовном преследовании моряков «ловушкой», в которую попались в Офисе президента.