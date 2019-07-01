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Получено уведомление о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

29 июня СММ получила ноту от Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщалось о том, что разведение сил и средств Вооруженными силами Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

30 июня Миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

26 июня СММ зафиксировала, что процесс разведения сил и средств был начат, когда личный состав Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований покидали их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.

В течение нескольких последующих дней, по наблюдениям Миссии, Вооруженные силы Украины и боевики покинули другие позиции на участке разведения. Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.  

На данный момент на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка.  

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской.

Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь отметил, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

27 июня российские оккупационные войска завершили первый этап отвода своих подразделений от линии разграничения в районе Станицы Луганской.
ForUm

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