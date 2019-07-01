Около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.

Боевики попали в автомобиль «Хаммер» из ПТУР, сообщает пресс-центр ООС.

«В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС –получили ранения. В частности, один из раненых – военный медик находится в критическом состоянии», - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.