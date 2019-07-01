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Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел боевиками санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины у Водяного попыткой сорвать переговорный процесс по прекращению огня, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля у Водяного - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе», - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права.

«Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, котрые отнюдь не приближают нас к миру», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 1 июля около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС – получили ранения.

Позже раненый военный медик от полученных травм скончался

 

 
ForUm

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