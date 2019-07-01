Разведение войск в Станице Луганской состоялось благодаря разблокированию минского процесса, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что это первый шаг к стабилизации ситуации на Донбассе и прекращению огня.

«Я понимаю, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства. И помните, я вам говорил, что я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать, я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны – появилась», - заявил Зеленский.

Он попросил «всех не поддаваться панике и провокациям и дать возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу».

«Пожалуйста, давайте все-таки сохранять спокойствие. Никакой зрады нет, победы пока тоже. Но, мне кажется, это первый наш небольшой реальный успех», - сказал президент.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской.

Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь отметил, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

27 июня российские оккупационные войска завершили первый этап отвода своих подразделений от линии разграничения в районе Станицы Луганской.

30 июня ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской.