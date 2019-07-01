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Министр иностранных дел Павел Климкин объявил о намерении уйти в отпуск.  

«Мы все говорим одним голосом, требуя в России немедленного и безусловного освобождения всех наших Морком, всех политических заключенных, всех заложников. Но одновременно понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия: опорочить наших моряков, делать вид, что они совершили какое-то преступление, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма, по судебным искам, по которым Россия должна заплатить миллиарды», - сказал министр в обращении.

Но, по его словам, любые внутренние дискуссии должны «усиливать нас и ослаблять Россию».

Климкин добавил, что решил уйти в «политический» отпуск независимо от решения парламента о своей отставке.

«Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто отпуск, а политический отпуск, поскольку в полсилы работать не могу и именно сейчас настало время строить настоящую политическую команду. Всем, кому не нравится современный политический бардак, адресу призыв: присоединяйтесь. Услышимся», - резюмировал он.

Напомним, 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина. Его отставку поддержали только 137 депутатов. 17 мая он написал заявление об отставке.

В конце июня Зеленский выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.
ForUm

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