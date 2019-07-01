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Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля «Хаммер» в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Как сообщал ForUm, в понедельник, 1 июня, утром на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Один из них, военный медик, находившийся в критическом состоянии.
ForUm

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