Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля «Хаммер» в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Как сообщал ForUm, в понедельник, 1 июня, утром на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Один из них, военный медик, находившийся в критическом состоянии.