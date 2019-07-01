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Расследование дела 24 украинских моряков, задержанных после керченского инцидента в ноябре 2018 года, фактически завершено, считает координатор команды защиты адвокат Николай Полозов.

По его словам, с прошлой недели им начали предъявлять обвинения в окончательной редакции. Обвинения предъявили уже восьми арестованным, по графику процедура должна завершиться 9 июля, сообщает Интерфакс.

«После этого, скорее всего, мы перейдем к ознакомлению с материалами уголовного дела», - отметил Полозов.

Таким образом, следствие по делу, «по всей видимости», фактически завершено, пояснил адвокат, отвечая на соответствующий вопрос агентства: официально это произойдет после предъявления обвинения в окончательной редакции всем украинским военным.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
ForUm

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