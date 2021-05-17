Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложил парламенту определиться с решением по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

В офисе президента Владимира Зеленского планируют провести пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности.

Пропавший в Молдове украинский бывший судья Николай Чаус опубликовал видео в соцсети, где заявил, что планирует вернуться в Украину и отрицает, что его похитили. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен, заявил адвокат Александр Вишневый.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не писал заявления на увольнение и собирается и дальше бороться за качественную медицину для граждан.

В день 30-летия независимости Украина войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде. б этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Едином портале государственных услуг «Дия» МВД запустило функцию замены водительского удостоверения, а также вводит в тестовом режиме электронную смену регистрации места проживания в семи городах Украины - Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ривном, Мариуполе и Кривом Роге.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, исполняющий обязанности премьер-министра, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Аурелиу Чокой и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подписали меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции (Ассоциированное трио).

Украинское государство сегодня делает первый шаг к электронной демократии - единый портал государственных услуг «Дия» запускает местные петиции. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация».

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток 2» в германской исключительной экономической зоне.

«Укрпошта» начинает процесс приобретения небольшого банка, объявлен тендер на оценщика, сообщил глава правления компании Игорь Смелянский.

55% украинцев считают, что сейчас не нужно менять министра здравоохранения. 25% - поддерживают назначение нового главы министерства. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива, заявили в Министерстве экономики.

До конца мая в Украину должны прибыть более 473 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано 2136 новых случаев коронавирусной болезни.

Сегодня на станции метро «Арсенальная» мужчина бросился под поезд.