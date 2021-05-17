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В офисе президента Владимира Зеленского планируют провести пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности.

Об этом сообщила пресс-служба ОП в комментарии Украинской правде.

В пресс-службе президента подтвердили, что 20 мая готовятся провести пресс-конференцию Зеленского.

Детали в ОП сообщат позже.

20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.
ForUm

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