В офисе президента Владимира Зеленского планируют провести пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности.
Об этом сообщила пресс-служба ОП в комментарии Украинской правде.
В пресс-службе президента подтвердили, что 20 мая готовятся провести пресс-конференцию Зеленского.
Детали в ОП сообщат позже.
20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время