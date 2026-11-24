Російська армія могла втратити понад 700 тисяч військовослужбовців убитими у війні проти України. Попри величезні втрати, Кремль продовжує приховувати їх від власного населення за допомогою цензури, пропаганди та репресій і не демонструє готовності зупиняти бойові дії, повідомлє The New York Times із посиланням на нові оцінки російських опозиційних видань Meduza та Mediazona.

Для підрахунків журналісти проаналізували викрадену хакерами базу даних Росстату, яка містила інформацію про 490 тисяч зареєстрованих смертей російських військових. Однак ці дані оновлювалися із затримкою в багато місяців і не охоплювали втрати за 2025 та 2026 роки. Тому журналісти самостійно актуалізували цифри, використовуючи наукові методи прогнозування.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман звернув увагу на те, що Росія вже втрачає більше військових, ніж може залучити до армії. Водночас російська влада продовжує активний пошук новобранців.

За його оцінкою, нинішні темпи мобілізації та набору дозволяють Москві компенсувати втрати й підтримувати бойові дії, але не забезпечують покращення ситуації на фронті.

Кофман попередив, що з часом російська армія зіткнеться зі зниженням ефективності поповнення. Нові військовослужбовці вже не зможуть забезпечувати колишню віддачу, а зрештою Кремль ризикує залишитися без достатньої кількості штурмової піхоти.

За офіційними даними російської статистики, які вдалося отримати хакерам, кількість загиблих військових становить близько 460 тисяч. Водночас розподіл втрат за роками свідчить про різке зростання кількості загиблих:

- 2022 рік — майже 20 тисяч;

- 2023 рік — близько 50 тисяч;

- 2024 рік — понад 134 тисячі;

- 2025 рік — близько 200 тисяч.

Про те, що Росія втрачає більше військових, ніж набирає, раніше заявляв і постійний представник США при ООН Майк Волтц. За його словами, Росія щомісяця залучає до армії від 20 до 25 тисяч новобранців, тоді як кількість загиблих за той самий період сягає 30–35 тисяч. Такі темпи втрат, за оцінкою американського представника, дедалі більше ускладнюють для Москви продовження війни.

Як повідомляло раніше ForUa, хакери розкрили засекречені дані щодо втрат рашистів на війні.