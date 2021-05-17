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«Укрпошта» начинает процесс приобретения небольшого банка, объявлен тендер на оценщика, сообщил глава правления компании Игорь Смелянский.

«Неделю начнем с позитива, тем более что к нему мы шли долгие 4 года. И вот когда решение (пусть и компромиссное) утверждено всеми уважаемыми сторонами, Укрпошта начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьезном деле. Ну, чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что то не то», - написал он  в Facebook.

Смелянский отметил, что приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством (у нас своих 11 тыс.) и конечно без портфеля проблемных активов. «Сейчас есть 2-3 таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев», - сообщил глава компании.

 
ForUm

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