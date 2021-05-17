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Сегодня около 12:30 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях на станции метро «Арсенальная» лежит человек.

На место немедленно выехали правоохранители, работники ГосЧС и врачи. Сотрудники профильных служб вытащили мужчину из-под поезда.

«Медики госпитализировали пассажира. Жив. Мужчина пытался совершить попытку самоубийства», - сообщили в метрополитене.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, на станции киевского метро «Арсенальная» пассажир попал под поезд. Поезда курсируют от станции «Академгородок» до станции «Крещатик», а также от станции «Дарница» до станции «Лесная». Станции «Арсенальная», «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная» закрыто для пассажиров.  

По состоянию на 13:48 метрополитен возобновил работу в обычном режиме.
ForUm

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