Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток 2» в германской исключительной экономической зоне, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приостановку разрешения на строительство, выданного до конца мая, вызвали иски природоохранных организаций, сейчас это разрешение не действует до окончания судебного разбирательства, передает Интерфакс.

Ведомство рассмотрело имеющиеся документы и запрос компании-застройщика и приняло решение воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием, речь идет об отрезке в 2 километра.

Как пояснили в ведомстве, с конца мая будет действовать другое разрешение на строительство, которое пока никто не оспаривал.

Ранее в понедельник генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил журналистам, что «Северный поток 2» будет завершен, на сегодняшний день осталось построить еще 80 км газопровода.

Напомним, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте «Северный поток-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций США.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить «Северный поток 2». Этот проект в Берлине считают экономическим.