Пропавший в Молдове украинский бывший судья Николай Чаус опубликовал видео в соцсети, где заявил, что планирует вернуться в Украину и отрицает, что его похитили. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен, заявил адвокат Александр Вишневый Украинской правде.

«Он планировал возвращаться (в Украине - ред.) Это уже подтверждала его жена.

Он дает эти заявления недобровольно. То, что на видео человек, похожий на господина Чауса, сомнений нет, но его заявления не являются добровольными. У нас возникло сомнение, что этот телеграмм-канал создал господин Чаус. Он не умеет создавать телеграмм-каналы. Он говорит не так, как всегда... Мы считаем, что его заявления недобровольные», - сказал адвокат.

По его словам, семья судьи считает, что на видео он общается необычно для себя, кроме того, обращается к жене не так как всегда, одежда тоже не его.

Украинские защитники считают, что текст обращения, которое озвучил судья, он не готовил.

По мнению адвоката и семьи Чауса, судью похитили.

Вишневый подчеркнул, что телеграмм-каналы обычно создают для системной работы с аудиторией и последующий контент позволит предположить, кому выгодны заявления, которые будет озвучивать Чаус в соцсети.

В то же время, Вишневый считает, что в дальнейшем судья будет выдавать информацию не от себя, а надиктованную кем-то.

Сейчас, по словам адвоката, Чауса держат в изоляции от адвокатов и семьи.

17 мая телеграмм-канал «ChausUA Николай Чаус» опубликовал видео с судьей, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Он обещал вернуться в Украину в ближайшее время.

«Я жив и здоров и все у меня в порядке. Сейчас я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. В это время не могу сообщить место моего пребывания... Об похищения хочу сообщить, что оно действительно было, но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя находиться в Молдове.

Люди, причастные к этому, боятся, что я вернусь и начну говорить. В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами ответить на все вопросы, которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР», - заявил Чаус.

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.