В Едином портале государственных услуг «Дия» МВД запустило функцию замены водительского удостоверения, а также вводит в тестовом режиме электронную смену регистрации места проживания в семи городах Украины - Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ривном, Мариуполе и Кривом Роге. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время «Diia Summit» в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация», сообщает пресс-служба МВД.

«Я горжусь тем, что именно с сервисов МВД началось наполнение «Дии» и знакомство украинцев с современными цифровыми документами. И сегодня мы представляем новые - очень важные и удобные услуги для пользователей «Дии», которые смогут еще больше почувствовать удобство использования цифровых услуг. Для автомобилистов мы запускаем замену водительского удостоверения через мобильное приложение «Дия». До этого времени такой услугой можно было воспользоваться через Электронный кабинет водителя, и почти 40 тыс. украинцев уже оценили удобство такой услуги. А вскоре мы введем возможность доставки удостоверений водителя прямо вам домой», - отметил Гончаров.

По его словам, каждый 3-й украинец живет не по месту регистрации, а около миллиона - вообще не имеют зарегистрированного места жительства.

«Именно поэтому, МВД совместно с Минцифры, Минобороны и миграционной службой решили в корне изменить подход к регистрации места жительства. Уже сейчас мы вводим электронную смену регистрации места жительства. С начала эта услуга будет возможна для жителей городов Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ривне, Мариуполь и Кривой Рог. А до конца года - для всей Украины. Для пользования такой опцией нужен только паспорт в виде ID карты. Зарегистрироваться в собственном жилье можно будет без каких-либо дополнительных согласований, а если вы не являетесь собственником жилья - после получения системой электронного согласования вашей регистрации от собственника жилья», - сообщил замминистра.

Он добавил, что все изменения будут проведены автоматически в течение суток, не надо ходить сниматься с регистрации по старому адресу и посещать военкоматы или другие учреждения.