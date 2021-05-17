До конца мая в Украину должны прибыть более 473 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Ее получат работники учебных заведений», - написал он в Facebook.
Также ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через «Дию».
Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры. Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.
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