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До конца мая в Украину должны прибыть более 473 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Ее получат работники учебных заведений», - написал он в Facebook.

Также ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через «Дию».

Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры. Первые такие пункты прививки должны  открыться в крупных городах.
ForUm

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