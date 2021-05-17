Украинское государство сегодня делает первый шаг к электронной демократии - единый портал государственных услуг «Дия» запускает местные петиции. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация».

Зеленский отметил, что Украина уже осуществила диджитал-революцию. «Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки. Сейчас надо только платить за интернет. Ранее это десять кабинетов. Сейчас – один сайт. Ранее - 50 справок в очередях. Сейчас - три-четыре клика в смартфоне. Раньше - недели и месяцы. Сейчас 10 или 20 минут, чтобы открыть ЧП и ООО в режиме онлайн», - отметил президент.

По его словам, в прошлом году бизнес онлайн открывало только 5% предпринимателей, а сейчас – 50%.

«Мы - первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные. Ряд документов - в смартфоне, возможность зарегистрировать новорожденного ребенка - в смартфоне, возможность изменить место регистрации - в смартфоне. Все в смартфоне. В общем запущены десятки онлайн-услуг. Портал и приложение «Дия», которыми пользуется сегодня более 10 млн граждан Украины», - рассказал Зеленский.

Благодаря «Дии» более 800 тыс. предпринимателей смогли оформить материальную помощь на карантине, добавил глава государства.

Кроме того, отметил президент, цифровая трансформация является инструментом для преодоления коррупции, ведь перевод всех государственных услуг в онлайн уничтожит основу для нее - посредничество и человеческий фактор. Также создается единая платформа качественных, защищенных и объединенных государственных реестров, по которым будут «бегать данные, а не налогоплательщики».

Также он отметил, что в прошлом году Украина впервые приняла участие в исследовании уровня зрелости сферы открытых данных Open Data Maturity и вошла в топ-20, получив лучший результат, чем средний показатель в Европе.

«Другой пункт моей программы – доступ к быстрому интернету для всех жителей нашей Украины. Только за последние полгода более двух миллионов граждан впервые получили доступ к 4G. Миллион украинцев научились азам цифровой грамотности. А в этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету трех тысяч украинских сел, их школ, больниц и библиотек», - сказал Зеленский.

Он напомнил, что еще одним пунктом его президентской программы было предоставление возможности гражданам Украины участвовать в принятии важных решений через интернет. «Сегодня - знаковый день, когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. И этот шаг - запуск в «Дии» электронных петиций», - заявил глава государства. Президент поблагодарил команду Министерства цифровой трансформации за проведенную работу.

Пилотный проект электронных петиций уже доступен в городах Полтава, Ивано-Франковск, Луцк, Сумы, Хмельницкий, Ужгород, Днипро, Тернополь, Черкассы и Херсон.