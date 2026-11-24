Президент Європейської ради Антоніу Кошта закликав лідерів країн Євросоюзу обговорити подальше фінансування України, зокрема покриття її оборонних і бюджетних потреб у 2027 році. Це питання буде одним із головних на спеціальному саміті ЄС, який відбудеться 26–27 листопада.

У листі-запрошенні до держав-членів Кошта наголосив, що Євросоюзу потрібно визначити механізми підтримки України не лише наступного року, а й у подальшій перспективі.

«Паралельно з роботою над довгостроковим бюджетом Європейського союзу нам також потрібно буде обговорити, як спільно з партнерами забезпечити фінансові потреби України у 2027 році — відповідно до пропозиції, представленої Єврокомісією, та в подальші роки», — зазначив він.

За оцінками Єврокомісії, додаткові оборонні та бюджетні потреби України у 2027 році становлять близько 70 млрд євро. Із цієї суми Брюссель пропонує забезпечити 45 млрд євро: до 25 млрд євро на військові потреби та ще до 20 млрд євро на підтримку державного бюджету.

Ці кошти планують залучити на фінансових ринках під гарантії бюджету ЄС. Україна має повертати основну суму кредиту лише після отримання репарацій від Росії.

Решту 25 млрд євро Єврокомісія розраховує отримати від інших міжнародних партнерів. Запропонований механізм фінансування є додатковим до вже погодженого кредиту ЄС на 90 млрд євро для України на 2026–2027 роки.

Окремо на саміті обговорюватимуть наступний семирічний бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки. В останньому проєкті документа передбачено до 100 млрд євро для України.

Попри пропозицію Кошти скоротити загальний обсяг довгострокового бюджету ЄС на 10%, фінансування України він пропонує залишити на попередньому рівні. Остаточне рішення щодо бюджету ще мають ухвалити держави-члени.

«Наша підтримка України — це також інвестиція у власну безпеку Європи», — наголосив президент Євроради.