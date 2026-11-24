Китай у середу, 25 листопада, запустить на свою космічну станцію «Тяньгун» чергову пілотовану місію «Шеньчжоу-24», у складі якої вперше буде іноземний астронавт. Про це повідомляє центральне телебачення Китаю CCTV.

Як розповів речник Управління програми пілотованих космічних польотів Китаю (CMSA) Чжан Цзінбо, старт ракети-носія із космічним кораблем «Шеньчжоу-24» заплановано на 8:18 ранку (2:18 за Києвом) із космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході Китаю.

У складі екіпажу місії традиційно троє осіб – Тан Хунбо, Ву Ї та пакистанський астронавт Мухаммед Зішень Алі – космічний пілот, бортінженер та фахівець із корисного навантаження відповідно.

Пакистанський астронавт здійснить спільний політ на орбітальну станцію, пробуде там кілька днів, доки екіпаж попередньої місії передасть справи новоприбулим, та повернеться на Землю на борту космічного корабля «Шеньчжоу-23» разом із двома членами екіпажу.

Третій астронавт зі складу «Шеньчжоу-23», командир Чжу Янчжу, який уже провів шість місяців на орбіті, залишиться на борту станції «Тяньгун» ще на шість місяців, аби завершити експеримент із річним перебуванням людини у космосі.

За словами речника CMSA, річна місія Чжу надасть цінну можливість для наукових досліджень і технологічної перевірки, аби поглибити розуміння наукових питань і необхідних технологій захисту здоров’я людини для довгострокового виживання в космосі.

Чжан Цзінбо також повідомив, що під час місії «Шеньчжоу-24» планується провести 90 наукових експериментів та технологічних випробувань, які стосуватимуться науки про життя в космосі, космічного матеріалознавства, фізики рідин та горіння в умовах мікрогравітації, фундаментальної фізики, космічної медицини і нових космічних технологій.