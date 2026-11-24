Київський апеляційний суд залишив під вартою без права внесення застави підозрювану в блокуванні військової частини Нацгвардії України у Київській області. Про це Київська обласна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

"Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 49-річній жінці, підозрюваній у перешкоджанні діяльності Національної гвардії України та поширенні інформації про розташування військового підрозділу", - ідеться у повідомленні.

Таким чином, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурорів Київської обласної прокуратури та залишив чинним рішення суду першої інстанції.

Йдеться про події, що сталися 2 листопада 2026 року в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району, де група людей заблокувала роботу одного з підрозділів Нацгвардії.

За даними слідства, підозрювана через TiкTok і Teлеграм поширювала неправдиву інформацію про нібито незаконне утримання, катування та вбивства людей на території військової частини, закликаючи громадян приїжджати до місця її розташування.

Крім того, встановило слідство, жінка заздалегідь підготувала медичний одяг та автомобіль із розпізнавальними знаками швидкої допомоги. Разом зі спільником вона прибула до військового об’єкта, видаючи себе за працівницю екстреної медичної допомоги.

Як встановили слідчі, перебуваючи поблизу військової частини, підозрювана записувала відео, у яких стверджувала, що військовослужбовці нібито не допускають її до надання медичної допомоги, та поширювала ці записи в соціальних мережах.

У результаті поблизу підрозділу зібралися люди. Під час сутичок були пошкоджені огорожа й ворота військового об’єкта, заблоковані входи, виходи та рух службового транспорту. Це перешкодило виконанню військовослужбовцями покладених на них завдань, заявили в прокуратурі.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період та несанкціоноване поширення інформації про їхнє розташування в умовах воєнного стану, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

За даними прокуратури, у справі щодо сутичок у Петропавлівській Борщагівці вже 18 підозрюваних.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці під Києвом спалахнули сутички біля приватного будинку, де був розташований тимчасовий пункт дислокації 1-го корпусу Національної гвардії "Азов". Перед цим у соцмережах поширювались повідомлення, що нібито в будинку утримують і катують людей. До будинку прибули місцеві жителі та люди, які назвалися родичами військовослужбовців. Виникли сутички.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що там перебували військовослужбовці, зокрема ті, хто самовільно залишив військову частину. Чотирьох військових, які потребували медичної допомоги, госпіталізували.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Правоохоронці встановили понад 100 учасників сутичок.

Верховна Рада у квітні ухвалила постанову про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування дій посадовців, що загрожують економічній безпеці України.

Основними завданнями комісії є розслідування можливих протиправних дій посадових осіб СБУ, Нацполіції, БЕБ, Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державної служби фінансового моніторингу, Державної аудиторської служби, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державної прикордонної служби та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України.

Головою Тимчасової слідчої комісії є народний депутат Ярослав Железняк (депутатська фракція "Голос"), а заступником - народна депутатка Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу").

Тимчасова слідча комісія ВР України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, що загрожують економічній безпеці України, викликає на 26 листопада керівництво СБУ.